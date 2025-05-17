Глава МИД Польши назвал страну, которая может "поставить Путина на место"

Китай мог бы помочь положить конец войне РФ против Украины и поставить российского диктатора Владимира Путина на место.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel .

"Страна, которая могла бы положить конец войне и поставить Путина на место, - это Китай", - сказал глава МИД Польши.

По мнению Сикорского, Россия является "экономическим вассалом Китая".

"Если бы Китай пригрозил торговым эмбарго, Россия была бы вынуждена его выполнить", - заявил польский министр.

Сикорский отметил, что Путин затягивает время и серьезно настроен на покорение всей Украины. По словам главы МИД Польши, российский диктатор до сих пор убежден, что может победить в Украине.