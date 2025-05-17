Глава МИД Польши назвал страну, которая может "поставить Путина на место"
Китай мог бы помочь положить конец войне РФ против Украины и поставить российского диктатора Владимира Путина на место.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel.
"Страна, которая могла бы положить конец войне и поставить Путина на место, - это Китай", - сказал глава МИД Польши.
По мнению Сикорского, Россия является "экономическим вассалом Китая".
"Если бы Китай пригрозил торговым эмбарго, Россия была бы вынуждена его выполнить", - заявил польский министр.
Сикорский отметил, что Путин затягивает время и серьезно настроен на покорение всей Украины. По словам главы МИД Польши, российский диктатор до сих пор убежден, что может победить в Украине.
Отношение Китая к войне
Напомним, что Китай заявляет о своей якобы нейтральной позиции по войне РФ против Украины. Однако Пекин продолжает усиливать экономическое сотрудничество с РФ. Также китайские компании продолжают продавать Москве товары двойного значения.
В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что появилась информация, подтверждающая, что Китай поставляет вооружение России.
Также, по словам Зеленского, Украине известно о более 150 китайцах, которые участвуют в войне на стороне РФ. Ранее в плен украинских воинов попали двое оккупантов, которые оказались гражданами Китая.
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