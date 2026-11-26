Він заявив, що сподівається на відкриття всіх переговорних кластерів до кінця року. Водночас польський міністр наголосив, що цей крок не означатиме завершення переговорів, а лише запустить процес виконання необхідних умов для членства в ЄС.

"Але це також буде відкриття процесу, який не буде простим, особливо у сфері транспорту, сільського господарства, для деяких країн - питання нацменшин, а для нас також - історичні питання", - сказав Сікорський.

Польський міністр додав, що у нього складається враження, що українці "вже знають, що для них це не буде легким процесом".

"Я їм кажу: процес входження є складним, але ціль вартує цього", - підкреслив глава МЗС Польщі.