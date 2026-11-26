Он заявил, что надеется на открытие всех переговорных кластеров до конца года. В то же время, польский министр подчеркнул, что этот шаг не будет означать завершения переговоров, а только запустит процесс выполнения необходимых условий для членства в ЕС.

" Но это также будет открытие процесса, который не будет простым, особенно в сфере транспорта, сельского хозяйства, для некоторых стран - вопрос нацменьшинств, а для нас также - исторические вопросы " , – сказал Сикорский.

Польский министр добавил, что у него создается впечатление, что украинцы "уже знают, что для них это не будет легким процессом".

"Я им говорю: процесс вхождения сложный, но цель стоит этого", - подчеркнул глава МИД Польши.