Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF 24 .

У нових положеннях передбачено можливість обмеження доступу найбільш вразливих українських сільськогосподарських продуктів на ринок ЄС, спеціальні правила щодо дотацій для українських господарств, а також перехідний період у каботажі, тобто внутрішніх перевезеннях, що здійснюються іноземними перевізниками.

Польський дипломат, коментуючи зміни, зазначив, що вони відповідають вимогам Варшави. Водночас Польща хоче уточнити та посилити окремі положення.

Про гарантії щодо українського сільського господарства також домагається Франція.

Польща має важливий інструмент тиску: відкриття та закриття наступних етапів переговорів про вступ вимагає одностайності держав-членів. Отже, Варшава може заблокувати прогрес переговорів, якщо вважатиме, що її інтереси не були належним чином захищені.

Водночас Єврокомісія прагне відкрити обидва переговорні кластери з Україною до 15 грудня.

Щодо деталей, таких як тривалість перехідних періодів, обсяги квот на українські сільськогосподарські продукти чи правила каботажу, доведеться почекати. Вони будуть обговорюватися лише під час закриття відповідних розділів, що може тривати місяці, а то й роки.

Україна виступає проти постійного виключення своїх фермерів з європейського ринку. Вона допускає лише перехідні періоди, які мають бути пропорційними та обмеженими в часі.