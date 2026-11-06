Кластери для вступу України в ЄС можуть бути закриті у 2027 році, - посол
Україна активно працює над переговорними кластерами щодо вступу в ЄС. Існує можливість, що вони будуть закриті вже у наступному році.
Про це заявив посол України в ЄС Тарас Качка на заході "Beyond the Headlines. Оцінка прогресу України як країни-кандидата на вступ до ЄС", повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Час закриття кластерів
Качка зазначив, що Україна може наслідувати ті країнм, які успішно вступили в Євросоюз.
"Ми можемо взяти приклад Словаччини. Можемо взяти досвід Литви, що в 12-18 місяців можна зробити всю роботу по вхваленню необхідного Acquis communautaire (це сукупна правова система Євросоюзу - ред.)", - каже посол.
За його словами, треба взяти до уваги, що Україна вже має успіхи в деяких сферах при вступі в ЄС.
"Можна брати безпечність харчових продуктів, енергетику - у нас насправді рівень підготовки є дуже високий і наша здатність приймати рішення на основі європейських правил є досить давньою, усталеною і нормально все трасувається", - уточнив Качка.
Він висловив впевненість при спілкуванні на заході, що наступного року "ми будемо з вами дискутувати про закриті розділи".
Раніше РБК-Україна писало, що, за словами Качки, Угорщина просить кілька днів, щоб погодити відкриття двох останніх переговорних кластерів України з ЄС. У Києві сподіваються на позитивне рішення.
Крім того, віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов заявив, що Україна почне попереднє закриття кластерів у 2027 році.
Завершити переговорний процес щодо вступу України в ЄС планується до кінця 2028 року
Також повідомлялося, що ЄС відкриє усі шість кластерів у рамках переговорів про вступ України до кінця поточного року. Про це заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.
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