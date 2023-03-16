Глава МЗС поговорив з китайським колегою. Пекін пообіцяв бути неупередженим щодо війни

Кулеба на своїй сторінці у Twitter розповів, що в ході телефонного дзвінка було обговорено важливість принципу територіальної цілісності, а також формулу миру, запропоновану президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Китай опублікував так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України. У ньому 12 пунктів.

Докладніше про "мирний план" Китаю, як на нього реагують в Україні та на Заході - у матеріалі РБК-Україна.

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