Глава МИД побеседовал с китайским коллегой. Пекин пообещал быть беспристрастным по поводу войны

Сегодня, 16 марта, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Цинь Ганом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Китая.
Напомним, Китай опубликовал так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны, которую Россия развязала против Украины. В нем 12 пунктов.
Подробнее о "мирном плане" Китая, как на него реагируют в Украине и на Западе - в материале РБК-Украина.
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