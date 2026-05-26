Головна » Новини » Війна в Україні

Глава МЗС Норвегії зробив заяву про посередництво між Європою та РФ

22:20 26.05.2026 Вт
2 хв
Ім'я міністра фігурувало серед кандидатів від ЄС. Але чи хоче він цієї ролі?
aimg Юлія Голованова
Глава МЗС Норвегії зробив заяву про посередництво між Європою та РФ Фото: Еспен Барт Ейде, Міністр закордонних справ Норвегії ( GettyImages)
Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде прокоментував інформацію про можливу участь у переговорах між Україною та Росією як представника Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

За словами Ейде, роль Норвегії полягає у підтримці України, а не в посередництві між Києвом і Москвою.

"Ми - на боці України", - наголосив він.

Глава норвезького МЗС зазначив, що справжнім посередником у переговорах могла б бути країна або політик, які здатні позиціонувати себе між двома сторонами конфлікту.

Водночас Ейде пояснив, що зараз у Європі обговорюється інше питання - хто міг би представляти інтереси європейських країн у потенційних переговорах щодо завершення війни між Україною та РФ.

За його словами, мова йде не про роль посередника між Києвом і Москвою, а про представництво позиції Європи у великому міжнародному переговорному форматі.

"Те, якою буде Європа після цієї війни, безпосередньо стосується самої Європи", - зазначив дипломат.

Роль Європи на переговорах

Нагадаємо, що у Європі все частіше останнім часом йдуть дискусії щодо необхідності мати власного представника на можливих переговорах про завершення війни між Україною та Росією.

Йдеться про великий міжнародний формат за участі США, де Європа прагне отримати окремий голос у питаннях майбутнього безпеки континенту та умов завершення війни.

Оскільки у ЄС побоюються, що найближчим часом США можуть знову спробувати активізувати мирний процес та посилити тиск на Київ для демонстрації результатів дипломатичних зусиль.Саме тому в Європі хочуть визначити окрему фігуру, яка могла б представляти позицію європейських країн на потенційних переговорах.

Раніше Україна вже говорила, що готова обговорювати з європейськими партнерами можливість запровадження локальних форматів перемир’я з Росією.

Натомість Європа наголошує, що для припинення війни в Україні міжнародні партнери мають посилити економічний тиск на Росію. Кремль наразі не демонструє готовності до реальних мирних переговорів.

Закон про посилки провалили: що планує робити Мінфін з умовою від МВФ
