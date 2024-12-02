Глава МЗС Німеччини заявила, що приїхала до Китаю для початку мирного процесу

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула до Китаю. Вона заявила, що мирний процес - одна з цілей її візиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

"Для захисту нашої власної німецької та європейської безпеки зараз важливо підтримувати Україну, і не менш важливо разом вступити в мирний процес у світі, і тому я тут у Китаї сьогодні", - сказала Бербок у Пекіні.

Міністр закордонних справ Німеччини зустрілася зі своїм китайським колегою Ван І. Після зустрічі вона заявила, що російський диктатор Володимир Путін втягує Південно-Східну Азію у війну проти України. Бербок мала на увазі залучення північнокорейських солдатів до бойових дій.

Глава МЗС Німеччини виступає за участь Китаю в припиненні війни в Україні. За її словами, Німеччина та Китай розглядають це "з різних точок зору", але Бербок наголосила, що "чесний мирний процес потрібен як ніколи раніше".