Глава МИД Германии заявила, что приехала в Китай для начала мирного процесса
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Китай. Она заявила, что мирный процесс - одна из целей ее визита.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
"Для защиты нашей собственной немецкой и европейской безопасности сейчас важно поддерживать Украину, и не менее важно вместе вступить в мирный процесс в мире, поэтому я здесь в Китае сегодня", - сказала Бербок в Пекине.
Министр иностранных дел Германии встретилась со своим китайским коллегой Ван И. После встречи она заявила, что российский диктатор Владимир Путин вовлекает Юго-Восточную Азию в войну против Украины. Бербок имела в виду вовлечение северокорейских солдат в боевые действия.
Глава МИД Германии выступает за участие Китая в прекращении войны в Украине. По ее словам, Германия и Китай рассматривают это "с разных точек зрения", но Бербок подчеркнула, что "честный мирный процесс нужен как никогда раньше".
Визиты немецких политиков
Как сообщалось ранее, глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Китай. В Германии заявляли, что одной из тем переговоров министра в Пекине будет война в Украине.
В понедельник, 2 декабря, в Киев с неанонсированным визитом приехал канцлер Германии Олаф Шольц. Это второй визит канцлера в Украину с начала полномасштабной войны.
Шольц встретится в Киеве с президентом Владимиром Зеленским. Также он анонсировал поставку оружия Украине на 650 млн евро.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.