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Глава МЗС Німеччини закликала посилити тиск на США через переговори з Росією

П'ятниця 21 лютого 2025 19:39
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Глава МЗС Німеччини закликала посилити тиск на США через переговори з Росією Фото: Анналена Бербок, голова МЗС Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Європа має посилити тиск на США після того, як Вашингтон вирішив вести переговори з Росією. "Уявного миру" між Україною та РФ бути не повинно.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на MDR.

"Ми посилимо тиск на американців, щоб вони зрозуміли, що їм доведеться втратити якомога більше, якщо вони більше не стоятимуть на боці ліберальних демократій Європи", - зазначила Бербок, коментуючи перемовини США та Росії щодо України.

Вона також застерегла від "уявного миру", "шантажу" і "капітуляції" на тлі переговорів щодо України.

При цьому Бербок пообіцяла, що підтримуватиме Україну доти, доки країна цього потребує.

Переговори США та Росії

Нагадаємо, у Саудівській Аравії цього тижня відбулася зустріч американської та російської делегацій. Делегацію США очолив глава Держдепу Марко Рубіо, а Росії - міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Однією з тем обговорень стало завершення війни Росії проти України. Зустріч була непублічною, тому деталей того, про що говорили чиновники, немає.

За підсумками зустрічі в Держдепі заявили, що США і Росії домовилися призначити команди для переговорів щодо України.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський наголошував, що не визнаватиме результатів таких зустрічей, оскільки їх проводять без України.

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