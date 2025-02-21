Глава МЗС Німеччини закликала посилити тиск на США через переговори з Росією

Європа має посилити тиск на США після того, як Вашингтон вирішив вести переговори з Росією. "Уявного миру" між Україною та РФ бути не повинно.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на MDR .

"Ми посилимо тиск на американців, щоб вони зрозуміли, що їм доведеться втратити якомога більше, якщо вони більше не стоятимуть на боці ліберальних демократій Європи", - зазначила Бербок, коментуючи перемовини США та Росії щодо України.

Вона також застерегла від "уявного миру", "шантажу" і "капітуляції" на тлі переговорів щодо України.

При цьому Бербок пообіцяла, що підтримуватиме Україну доти, доки країна цього потребує.