Глава МИД Германии призвала усилить давление на США из-за переговоров с Россией

Европа должна усилить давление на США после того, как Вашингтон решил вести переговоры с Россией. "Мнимого мира" между Украиной и РФ быть не должно.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на MDR .

"Мы усилим давление на американцев, чтобы они поняли, что им придется потерять как можно больше, если они больше не будут стоять на стороне либеральных демократий Европы", - отметила Бербок, комментируя переговоры США и России по Украине.

Она также предостерегла от "мнимого мира", "шантажа" и "капитуляции" на фоне переговоров по Украине.

При этом Бербок пообещала, что будет поддерживать Украину до тех пор, пока страна в этом нуждается.