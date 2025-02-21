Глава МИД Германии призвала усилить давление на США из-за переговоров с Россией
Европа должна усилить давление на США после того, как Вашингтон решил вести переговоры с Россией. "Мнимого мира" между Украиной и РФ быть не должно.
Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на MDR.
"Мы усилим давление на американцев, чтобы они поняли, что им придется потерять как можно больше, если они больше не будут стоять на стороне либеральных демократий Европы", - отметила Бербок, комментируя переговоры США и России по Украине.
Она также предостерегла от "мнимого мира", "шантажа" и "капитуляции" на фоне переговоров по Украине.
При этом Бербок пообещала, что будет поддерживать Украину до тех пор, пока страна в этом нуждается.
Переговоры США и России
Напомним, в Саудовской Аравии на этой неделе состоялась встреча американской и российской делегаций. Делегацию США возглавил глава Госдепа Марко Рубио, а России - министр иностранных дел Сергей Лавров.
Одной из тем обсуждений стало завершение войны России против Украины. Встреча была непубличной, поэтому деталей того, о чем говорили чиновники, нет.
По итогам встречи в Госдепе заявили, что США и России договорились назначить команды для переговоров по Украине.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что не будет признавать результатов таких встреч, поскольку их проводят без Украины.
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