Глава МЗС Німеччини закликала передати Україні далекобійну зброю, щоб захистити Харків

Важливо відрізати російські маршрути постачання та надати Україні зброю, "яку можна буде використовувати на середніх та далеких дистанціях", заявила Бербок у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ у Страсбурзі.

"Ми також працюємо над цим з іншими партнерами", - сказала вона, зазначивши, що загалом це "надзвичайно складна ситуація"

Німеччина стала другим за величиною постачальником зброї в Україну після російського вторгнення у 2022 році, але канцлер Олаф Шольц досі утримується від поставок Києву ракетами великої дальності Taurus.