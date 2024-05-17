Глава МИД Германии призвала передать Украине дальнобойное оружие, чтобы защитить Харьков

Важно отрезать российские маршруты снабжения и предоставить Украине оружие, "которое можно будет использовать на средних и дальних дистанциях", заявила Бербок в кулуарах встречи министров иностранных дел в Страсбурге.

"Мы также работаем над этим с другими партнерами", - сказала она, отметив, что в целом это "чрезвычайно сложная ситуация"

Германия стала вторым по величине поставщиком оружия в Украину после российского вторжения в 2022 году, но канцлер Олаф Шольц до сих пор воздерживается от оснащения Киева ракетами большой дальности Taurus.