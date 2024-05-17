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Глава МЗС Німеччини закликала передати Україні далекобійну зброю, щоб захистити Харків

Україна, П'ятниця 17 травня 2024 13:17
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Глава МЗС Німеччини закликала передати Україні далекобійну зброю, щоб захистити Харків Фото: Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україні потрібно більше зброї дальньої дії, щоб відобразити наступ Росії на півночі Харківської області, де ситуація навколо другого за величиною міста країни залишається "дуже драматичною".

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Важливо відрізати російські маршрути постачання та надати Україні зброю, "яку можна буде використовувати на середніх та далеких дистанціях", заявила Бербок у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ у Страсбурзі.

"Ми також працюємо над цим з іншими партнерами", - сказала вона, зазначивши, що загалом це "надзвичайно складна ситуація"

Німеччина стала другим за величиною постачальником зброї в Україну після російського вторгнення у 2022 році, але канцлер Олаф Шольц досі утримується від поставок Києву ракетами великої дальності Taurus.

Нагадаємо, 10 травня російська армія розпочала наступ на півночі Харківської області та захопила близько десяти населених пунктів. Як повідомив президент Володимир Зеленський, російська армія просунулась не більше ніж на 10 км.

Зеленський також заявив, що Україні для оборони Харкова потрібні сучасні системи ППО. За його словами, буде достатньо двох Patriot.

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