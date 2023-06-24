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Глава МЗС Німеччини відвідає ПАР. Обговорить війну РФ проти України

Фото: Анналена Бербок, голова МЗС Німеччини (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Міністерка закордонних справ Німеччини Аннелена Бербок вирушить до Південно-Африканської Республіки (ПАР) у неділю, 25 червня, з дводенним візитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

Однією з основних тем на переговорах стане війна РФ проти України.

Також глава МЗС ФРН планує відвідати в ПАР компанію в Кейптауні, що фінансується Німеччиною, яка є частиною хаба вакцин ВООЗ.

Крім того, вона братиме участь у зустрічах у Кейптауні, де обговорюватимуться питання щодо подолання наслідків апартеїду, а також положення осіб ЛГБТ, поінформували у Берліні у німецькому дипломатичному відомстві.

"Мирні ініціативи" лідерів країн Африки

Президенти ПАР, Замбії, Сенегалу, прем'єр Єгипту та інші урядовці країн Африки 16 червня відвідали Київ та зустрілися з главою держави Володимиром Зеленським.

Також лідер Південної Африки представив "мирний план" для України, який складається з 10 пунктів, який включає заклики до деескалації бойових дій і невідкладного початку переговорів, звільнення військовополонених і повернення дітей та гуманітарну підтримку.

Зауважимо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг від заморожування конфлікту та підкреслив, що мир повинен бути справедливим.

Після України лідери африканських країн поїхали до РФ, де зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Після візитів президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що "мирні" пропозиції делегації будуть розглянуті обома сторонами.

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