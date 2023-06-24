Глава МИД Германии посетит ЮАР. Обсудит войну РФ против Украины

Одной из основных тем на переговорах станет война РФ против Украины.

Также глава МИД ФРГ планирует посетить в ЮАР финансируемую Германией компанию в Кейптауне, что является частью хаба вакцин ВОЗ.

Кроме того, она будет участвовать во встречах в Кейптауне, где будут обсуждаться вопросы преодолению последствий апартеида, а также положению лиц ЛГБТ, проинформировали в Берлине в немецком дипломатическом ведомстве.

"Мирные инициативы" лидеров стран Африки

Президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, премьер Египта и другие чиновники стран Африки 16 июня посетили Киев и встретились с главой государства Владимиром Зеленским.

Также лидер Южной Африки представил "мирный план" для Украины, которій состоит из 10 пунктов и включает призывы к деэскалации боевых действий и немедленному началу переговоров, освобождению военнопленных и возвращению детей и гуманитарной поддержке.

Отметим, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег от замораживания конфликта и подчеркнул, что мир должен быть справедливым.

После Украины лидеры африканских стран отправились в РФ, где встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.

После визитов президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что "мирные" предложения делегации будут рассмотрены обеими сторонами.