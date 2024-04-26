Глава МЗС Німеччини таємно зустрічалась з генсеком НАТО, щоб обговорити Україну, - Bild

Видання зазначає, що Бербок і Столтенберга помітили у ресторані одного з п’ятизіркових готелів Берліна, коли вони виходили з п'ятизіркового готелю в оточенні семи співробітників служби безпеки.

За даними видання, зустріч в ресторані готелю Telegraphenamt тривала майже три години.

Як стало відомо виданню, зустріч ініціював Столтенберг. На ній йшлося про безпеку Європи та подальшу допомогу Україні.