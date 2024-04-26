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Глава МЗС Німеччини таємно зустрічалась з генсеком НАТО, щоб обговорити Україну, - Bild

Фото: Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок таємно зустрічалась з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Серед інших тем, було обговорено питання допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Видання зазначає, що Бербок і Столтенберга помітили у ресторані одного з п’ятизіркових готелів Берліна, коли вони виходили з п'ятизіркового готелю в оточенні семи співробітників служби безпеки. 

За даними видання, зустріч в ресторані готелю Telegraphenamt тривала майже три години.

Як стало відомо виданню, зустріч ініціював Столтенберг. На ній йшлося про безпеку Європи та подальшу допомогу Україні.

Допомога Україні від Європи

Через тривалу затримку допомоги від США цю функцію на себе взяла Європа і значний внесок зробила саме Німеччина.

Зокрема в березні Німеччина передала Україні великий пакет допомоги. Завдяки цьому військові ЗСУ отримали нові дрони, снаряди для танків і артилерії.

Більш того Німеччина активно допомагає Україні в питанні щодо протиповітряної оборони, адже Україна зіштовхнулась зі значною нестачею систем ППО.

Ми повідомляли, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відзвітував, що його країна знайшла щонайменше шість систем, які наразі є в країн-партнерів, та можуть бути передані Україні.

Більш того уряд Німеччини закликав США поставили Україні ще хоча б одну протиракетну систему Patriot.

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