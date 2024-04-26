Глава МИД Германии тайно встречалась с генсеком НАТО, чтобы обсудить Украину, - Bild

Помощь Украине от Европы

Из-за длительной задержки помощи от США эту функцию взяла на себя Европа и значительный вклад внесла именно Германия.

В частности, в марте Германия передала Украине большой пакет помощи. Благодаря этому военные ВСУ получили новые дроны, снаряды для танков и артиллерии.

Более того, Германия активно помогает Украине в вопросе противовоздушной обороны, ведь Украина столкнулась со значительной нехваткой систем ПВО.

Мы сообщали, что канцлер Германии Олаф Шольц отчитался, что его страна нашла по меньшей мере шесть систем, которые сейчас находятся у стран-партнеров, и могут быть переданы Украине.

Более того, правительство Германии призвал США поставили Украине еще хотя бы одну противоракетную систему Patriot.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.