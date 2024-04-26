Глава МЗС Німеччини таємно зустрічалась з генсеком НАТО, щоб обговорити Україну, - Bild

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок таємно зустрічалась з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Серед інших тем, було обговорено питання допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Видання зазначає, що Бербок і Столтенберга помітили у ресторані одного з п’ятизіркових готелів Берліна, коли вони виходили з п'ятизіркового готелю в оточенні семи співробітників служби безпеки. За даними видання, зустріч в ресторані готелю Telegraphenamt тривала майже три години. Як стало відомо виданню, зустріч ініціював Столтенберг. На ній йшлося про безпеку Європи та подальшу допомогу Україні.