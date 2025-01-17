Глава МЗС Німеччини розкритикувала уряд Шольца за блокування додаткової допомоги Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок опосередковано виступила з критикою на адресу канцлера Олафа Шольца через його небажання схвалити додатковий пакет допомоги для України на суму 3 мільярди євро (близько 3,1 мільярда доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Під час інтерв'ю, говорячи про не бажання німецького уряду погодити дану додаткову допомогу для України, вона прямо не згадувала ім'я Шольца.

Разом з тим чиновниця зазначила, що для деяких політиків у ФРН набрати кілька голосів було важливіше, ніж забезпечити мир і свободу в Європі.

"Чесно кажучи, мені це дуже боляче", - сказала глава МЗС Німеччини, висловлюючись про ситуацію.

Крім того, Бербок, яка наполягала на ухваленні пакета для України в 3 млрд євро, неодноразово висловлювала занепокоєння щодо того, що вона вважає "невпевненим підходом" Берліна до допомоги Києву.

В інтерв'ю Politico глава МЗС Німеччини зазначила, що поведінка Шольца також завдала шкоди довірі європейських союзників до ФРН, позаяк уряд втрачає їхню довіру.

"Ця довіра не повинна знову бути зруйнована коливаннями, які можуть змусити інші країни хвилюватися, що Німеччина не підтримає їх", - сказала Бербок.

Гострі дискусії у Німеччини через "заморозку" допомоги Україні

Раніше цього тижня Шольц спровокував гострі політичні дебати в Німеччині, поставивши нову допомогу Україні в залежність від послаблення суворих обмежень на витрати своєї країни.

Одночасно з цим топ-представники різних партій у Німеччині наполягали на ухваленні пакета допомоги на 3 млрд євро для України напередодні національних виборів у ФРН 23 лютого.

Але Шольц пообіцяв підтримати пакет допомоги лише в тому випадку, якщо він буде оплачений коштом нових запозичень.

Також зазначається, що Німеччина, яка є другою після США країною за розміром постачання фінансової та військової підтримки Україні, наразі бореться з двозначним дефіцитом бюджету на тлі економічної стагнації.

Партія "Зелених", представницею якої є Бербок, та Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) Шольца наразі є партнерами в уряді меншості після розпаду правлячої коаліції в листопаді, але обидві політсили також змагаються на дострокових виборах, які мають відбутися 23 лютого.

Оскільки праві партії, такі як Християнсько-демократичний союз і консервативна Вільна демократична партія, які загалом виступають за збільшення допомоги Україні, виступають проти взяття нових боргів для фінансування допомоги, пакет для України, ймовірно, буде зупинений через політичний глухий кут, пише Politico.

Допомога Україні від Німеччини і питання щодо нового пакета

Нагадаємо, Німеччина є однією з країн-лідерів щодо надання Україні після широкомасштабної військової агресії з боку РФ підтримки, зокрема й оборонного характеру.

12 січня глава МЗС Німеччини Бербок розповіла, що минулого року німецький уряд вже виділив на підтримку України майже 7 мільярдів євро. До слова, попередній державний бюджет ФРН на 2025 рік передбачає надання Україні військової допомоги приблизно на 4 мільярди євро.

Також повідомлялося, що 7 січня глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус заявив про те, що Німеччина "в найкоротші терміни" передасть Україні додаткові ракети до Iris-T.

10 січня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Німеччина готує для України нові великі пакети військової допомоги, які можуть надати у першому півріччі 2025 року. До таких пакетів увійдуть, зокрема, системи ППО, танки та гаубиці.

При цьому того ж дня німецький тижневик Der Spiegel написав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц начебто виступає проти виділення для України додаткової допомоги на 3 млрд євро.

В публікації вказувалося, що надання Києву такого пакета до виборів у Бундестаг підтримують глави Міноборони та МЗС ФРН Борис Пісторіус і Анналена Бербок відповідно.

Вже 13 січня глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус запевнив, що жодного блокування нового пакета допомоги для України з боку Шольца немає. Він додав, що Міноборони ФРН підготувало новий пакет допомоги, й тепер має бути ухвалено політичне рішення про його надання Україні.

Пізніше Пісторіус заявив, що уряд Німеччини все ще працює над наданням пакета на 3 млрд євро для України. Однак, додав він, процес не завершено через фіскальні проблеми.