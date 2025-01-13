Пісторіус спростував повідомлення в ЗМІ про блокування Шольцем пакета допомоги Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запевнив, що жодного блокування нового пакета допомоги для України з боку канцлера Олафа Шольца немає. Він спростував нещодавні повідомлення в ЗМІ про начебто протидію відомства глави уряду ФРН щодо поставок зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Глава німецького оборонного відомства спростував інформацію в пресі про те, що Шольц начебто блокує додатковий пакет військової допомоги для України на загальну суму 3 мільярди євро.

"Жодного блокування немає", - заявив Пісторіус в інтерв'ю німецькій газеті Tagesspiegel., яке буде опубліковано 13 січня.

Разом з тим глава Міноборони ФРН зазначив, що внутрішнє узгодження даного оборонного пакета в німецькому уряді наразі ще не завершено.

За словами Пісторіуса, Міноборони Німеччини підготувало новий пакет допомоги, й тепер має бути ухвалено політичне рішення про його надання Україні.

ЗМІ писали про блокування Шольцем оборонного пакета Україні

Нещодавно німецький тижневик Der Spiegel написав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц начебто виступає проти виділення для України додаткової допомоги на 3 млрд євро.

В публікації вказувалося, що надання Києву такого пакета до виборів у Бундестаг підтримують глави Міноборони та МЗС ФРН Борис Пісторіус і Анналена Бербок відповідно.

Після виходу такої публікації в німецькому уряді 10 січня не підтвердили інформацію, оприлюднену в Der Spiegel, але й не спростували її.

Допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, 12 січня глава МЗС Німеччини Бербок застерегла від значного скорочення фінансової підтримки з боку Берліна поставок озброєнь в Україну в рамках допомоги через широкомасштабну військову агресію РФ.

За словами Бербок, минулого року німецький уряд вже виділив на підтримку України майже 7 мільярдів євро.

До слова, попередній державний бюджет ФРН на 2025 рік передбачає надання Україні військової допомоги приблизно на 4 мільярди євро.

Також повідомлялося, що 7 січня глава Міноборони ФРН Пісторіус заявив про те, що Німеччина "в найкоротші терміни" передасть Україні додаткові ракети до Iris-T.

10 січня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Німеччина готує для України нові великі пакети військової допомоги, які можуть надати у першому півріччі 2025 року. До таких пакетів увійдуть, зокрема, системи ППО, танки та гаубиці.