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Глава МЗС Німеччини пропонує реформу, аби притягнути керівництво РФ до відповідальності

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Понеділок 16 січня 2023 19:12
Глава МЗС Німеччини пропонує реформу, аби притягнути керівництво РФ до відповідальності Фото: голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російське керівництво треба притягнути до відповідальності за розв'язану проти України війну за допомогою міжнародного спеціального суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС Німеччини Анналени Бербок, яке приводить Spiegel.

Очільник МЗС Німеччини пояснила, що суд за межами України має виходити з українського кримінального права. Саме ця установа повинна мати можливість проводити розслідування та судити керівництво РФ.

"Спеціальна інституція – це не ідеальне рішення, навіть для мене. Але причина, через яку нам потрібна ця спеціальна інституція, полягає в тому, що у нашому міжнародному праві на цей час існує лазівка", - пояснила Бербок.

Тому вона запропонувала реформу міжнародного кримінального права, щоб усунути правову прогалину. Бербок зазначила, що правова база Міжнародного кримінального суду в Гаазі в середньостроковій перспективі має бути скоригована таким чином, щоб злочин агресії також міг переслідуватись без обмежень.

Наразі ні РФ, ні Україна не є сторонами Римського статуту як правової основи суду. Це і є однією з причин, через яку це нині це неможливо реалізувати.

Раніше повідомлялось, що відповідальні за ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі мають бути притягнуті до відповідальності. У зв'язку з цим глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вирушає до Гааги, щоб обговорити злочини РФ в Україні.

Міністр юстиції Німеччини Марк Бушман скептично висловився щодо створення спецтрибуналу ООН для розслідування агресії Росії проти України.

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