Глава МЗС Німеччини пропонує реформу, аби притягнути керівництво РФ до відповідальності
Російське керівництво треба притягнути до відповідальності за розв'язану проти України війну за допомогою міжнародного спеціального суду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС Німеччини Анналени Бербок, яке приводить Spiegel.
Очільник МЗС Німеччини пояснила, що суд за межами України має виходити з українського кримінального права. Саме ця установа повинна мати можливість проводити розслідування та судити керівництво РФ.
"Спеціальна інституція – це не ідеальне рішення, навіть для мене. Але причина, через яку нам потрібна ця спеціальна інституція, полягає в тому, що у нашому міжнародному праві на цей час існує лазівка", - пояснила Бербок.
Тому вона запропонувала реформу міжнародного кримінального права, щоб усунути правову прогалину. Бербок зазначила, що правова база Міжнародного кримінального суду в Гаазі в середньостроковій перспективі має бути скоригована таким чином, щоб злочин агресії також міг переслідуватись без обмежень.
Наразі ні РФ, ні Україна не є сторонами Римського статуту як правової основи суду. Це і є однією з причин, через яку це нині це неможливо реалізувати.
Раніше повідомлялось, що відповідальні за ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі мають бути притягнуті до відповідальності. У зв'язку з цим глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вирушає до Гааги, щоб обговорити злочини РФ в Україні.
Міністр юстиції Німеччини Марк Бушман скептично висловився щодо створення спецтрибуналу ООН для розслідування агресії Росії проти України.
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