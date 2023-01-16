Глава МИД Германии предлагает реформу, чтобы привлечь руководство РФ к ответственности

Российское руководство следует привлечь к ответственности за развязанную против Украины войну с помощью международного специального суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, которое приводит Spiegel.

Глава МИД Германии пояснила, что суд за пределами Украины должен исходить из украинского уголовного права. Именно это учреждение должно иметь возможность проводить расследование и судить руководство РФ.

"Специальный институт – это не идеальное решение, даже для меня. Но причина, по которой нам нужен этот специальный институт, заключается в том, что в нашем международном праве в настоящее время существует лазейка", - пояснила Бербок.

Поэтому она предложила реформу международного уголовного права, чтобы устранить правовой пробел. Бербок отметила, что правовая база Международного уголовного суда в Гааге в среднесрочной перспективе должна быть скорректирована таким образом, чтобы преступление агрессии также могло преследоваться без ограничений.

Пока ни РФ, ни Украина не являются сторонами Римского устава как правовой основы суда. Это и есть одна из причин, по которой это сейчас невозможно реализовать.