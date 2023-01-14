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В уряді Німеччини виступили проти створення трибуналу ООН для Росії

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Субота 14 січня 2023 10:57
В уряді Німеччини виступили проти створення трибуналу ООН для Росії Фото: в уряді Німеччини виступили проти створення трибуналу ООН для Росії (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністр юстиції Німеччини Марк Бушман скептично висловився щодо створення спецтрибуналу ООН для розслідування агресії Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Augsburger Allgemeine.

На думку Бушмана, створення спецтрибуналу при ООН може підірвати визнання Міжнародного кримінального суду (Гаага), який він вважає справді "досягненням".

"Є багато країн в Африці, які кажуть: якщо тут щось трапиться, то Міжнародний кримінальний суд підійде; але щойно станеться в Європі, ви хочете спеціальний трибунал", - сказав він.

Бушман також розповів, що позицію федерального уряду щодо створення трибуналу ще не визначено.

"Ми проводимо ці обговорення у тісній координації з нашими партнерами та залучаємо установи, які вже проводять розслідування", - розповів міністр.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав Європейський парламент ухвалити окрему резолюцію про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Пізніше у МЗС України заявили, що резолюцію щодо створення трибуналу ООН для розслідування злочину агресії Росії планується винести на розгляд Генасамблеї ООН вже цього року.

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