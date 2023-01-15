ua ru
Нд, 15 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бербок їде до Гааги: говоритиме про злочини РФ у Дніпрі і не тільки

Новость на русском →
Неділя 15 січня 2023 19:15
Бербок їде до Гааги: говоритиме про злочини РФ у Дніпрі і не тільки Фото: голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Відповідальні за ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі мають бути притягнуті до відповідальності. У зв'язку з цим глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вирушає до Гааги, щоб обговорити злочини РФ в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Німеччини у Twitter.

"Відповідальні за скоєні злочини мають бути притягнуті до відповідальності - від російських солдатів, які гвалтують, грабують і обстрілюють ракетами будинки в Дніпрі, до керівництва, що віддає накази про ці злочини. Це одна з причин, чому Анналена Бербок завтра вирушає до Гааги", - йдеться у повідомленні. у повідомленні.

Нагадаємо, 14 січня під час чергового масованого обстрілу територією України, російські окупанти зробили удар по житловому будинку в Дніпрі. За останніми даними було відомо, що внаслідок удару загинули 30 людей.

Крім того, обстріляти місто наказав командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тимошин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Днипро Війна Росії проти України
NEWS
У Херсоні росіяни обстріляли приміщення, де працюють представники Червоного Хреста
У Херсоні росіяни обстріляли приміщення, де працюють представники Червоного Хреста
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам