Глава МЗС Німеччини привітала угоду щодо припинення вогню в Секторі Газа

В контексті підписання угоди між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС, очільник німецького зовнішньополітичного відомства закликала всі сторони "скористатися" можливістю, що відкрилася перед ними.

"У ці години з'явилася надія, що заручники нарешті будуть звільнені, а смерті в Газі припиняться. Всі, хто займає відповідальні посади, повинні зараз забезпечити, щоб ця можливість була використана", - написала вона.

Бербок також висловила сподівання, що дуже скоро повернуться до своїх сімей і захоплені бойовиками ХАМАСу громадяни Німеччини.