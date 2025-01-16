Глава МИД Германии приветствовала соглашение о прекращении огня в Секторе Газа

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приветствовала достижение соглашения о прекращении огня в Секторе Газа. Она также выразила надежду на возвращение из плена заложников, в частности граждан ФРГ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу политика в соцсети Х.
В контексте подписания соглашения между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, глава немецкого внешнеполитического ведомства призвала все стороны "воспользоваться" открывшейся перед ними возможностью.
"В эти часы появилась надежда, что заложники наконец-то будут освобождены, а смерти в Газе прекратятся. Все, кто занимает ответственные должности, должны сейчас обеспечить, чтобы эта возможность была использована", - написала она.
Бербок также выразила надежду, что очень скоро вернутся к своим семьям и захваченные боевиками ХАМАСа граждане Германии.
В среду, 15 января, СМИ сообщили, что представители Израиля и палестинской группировки ХАМАС согласовали финальный вариант соглашения о прекращении огня в Секторе Газа и освобождении заложников.
Документ предусматривает три этапа реализации договоренностей. Первая фаза - это прекращение огня в Секторе Газа и отвод израильских войск дальше от населенных пунктов. Вторая фаза - это обмен заложниками, передача останков тел погибших и возвращение пленных домой. Третья фаза - формирование плана строительства и новой структуры управления для Газы.
Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани заявил, что соглашение заработает 19 января.
В администрации президента США Джо Байдена прогнозируют прекращение боевых действий в регионе сразу после вступления в силу соглашения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.