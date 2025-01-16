Глава МЗС Німеччини привітала угоду щодо припинення вогню в Секторі Газа

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок привітала досягнення угоди про припинення вогню в Секторі Газа. Вона також висловила сподівання на повернення з полону заручників, зокрема громадян ФРН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку політика у соцмережі Х.

В контексті підписання угоди між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС, очільник німецького зовнішньополітичного відомства закликала всі сторони "скористатися" можливістю, що відкрилася перед ними.

"У ці години з'явилася надія, що заручники нарешті будуть звільнені, а смерті в Газі припиняться. Всі, хто займає відповідальні посади, повинні зараз забезпечити, щоб ця можливість була використана", - написала вона.

Бербок також висловила сподівання, що дуже скоро повернуться до своїх сімей і захоплені бойовиками ХАМАСу громадяни Німеччини.