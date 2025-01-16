Глава МИД Германии приветствовала соглашение о прекращении огня в Секторе Газа

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приветствовала достижение соглашения о прекращении огня в Секторе Газа. Она также выразила надежду на возвращение из плена заложников, в частности граждан ФРГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу политика в соцсети Х.

В контексте подписания соглашения между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, глава немецкого внешнеполитического ведомства призвала все стороны "воспользоваться" открывшейся перед ними возможностью.

"В эти часы появилась надежда, что заложники наконец-то будут освобождены, а смерти в Газе прекратятся. Все, кто занимает ответственные должности, должны сейчас обеспечить, чтобы эта возможность была использована", - написала она.

Бербок также выразила надежду, что очень скоро вернутся к своим семьям и захваченные боевиками ХАМАСа граждане Германии.