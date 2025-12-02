Глава МЗС Німеччини допускає "болючі поступки" України заради миру

На думку міністра, шлях до припинення війни буде дуже складним і може завершитися проведенням всеукраїнського референдуму.

"Це, безсумнівно, буде надзвичайно складним процесом для України, який може завершитися референдумом", - сказав Вадефуль.

За його словами, у певний момент громадянам України доведеться вирішити, чи можуть вони прийняти умови припинення війни. Він зазначив, що йдеться про вимогу Росії щодо значних територіальних поступок.

"Завдання дипломатії - виробити компроміси, які можуть підтримати сторони конфлікту. Зрештою, це, безумовно, завжди передбачатиме болючі поступки", - наголосив міністр.

Вадефуль підкреслив, що шанс на припинення вогню "ніколи не був таким великим", як зараз, завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям.

Разом з тим, за словами глави МЗС Німеччини, вирішальним фактором має стати гарантія того, що Україна не залишиться беззахисною перед потенційним відновленням російської агресії. У цьому контексті, зазначив він, ключову роль відіграють Сполучені Штати.