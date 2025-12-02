Глава МИД Германии допускает "болезненные уступки" Украины ради мира

По мнению министра, путь к прекращению войны будет очень сложным и может завершиться проведением всеукраинского референдума.

"Это, несомненно, будет чрезвычайно сложным процессом для Украины, который может завершиться референдумом", - сказал Вадефуль.

По его словам, в определенный момент гражданам Украины придется решить, могут ли они принять условия прекращения войны. Он отметил, что речь идет о требовании России относительно значительных территориальных уступок.

"Задача дипломатии - выработать компромиссы, которые могут поддержать стороны конфликта. В конце концов, это, безусловно, всегда будет предусматривать болезненные уступки", - подчеркнул министр.

Вадефуль подчеркнул, что шанс на прекращение огня "никогда не был таким большим", как сейчас, благодаря международным дипломатическим усилиям.

Вместе с тем, по словам главы МИД Германии, решающим фактором должна стать гарантия того, что Украина не останется беззащитной перед потенциальным возобновлением российской агрессии. В этом контексте, отметил он, ключевую роль играют Соединенные Штаты.