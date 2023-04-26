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Глава МЗС назвав два головні принципи для посередництва між Україною та РФ

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було багато спроб посередництва між країнами. Однак лише деякі увінчалися успіхом.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TG24.

"Ми вважаємо, що наймудріша стратегія полягає в тому, щоб зосередитися на кількох моментах. Росія не хоче миру, вона хоче війни: важливо, щоб будь-які посередницькі зусилля ґрунтувалися на ідеї, що Україна поверне свої території. Другий принцип - не заморожувати конфлікт. Якщо цих двох принципів дотримуватимуться, ми будемо раді будь-якій мирній ініціативі", - заявив міністр.

Нагадаємо, що спроби президента Франції Еммануеля Макрона залучити Китай як посередник у війні Росії проти України провалюються. Заяви китайського дипломата завдали ще одного удару по стратегії французького лідера.

Крім того, президент Франції просив Китай допомогти розпочати переговори між країною та Росією.

Додамо, що в Китаї заявили, що підтримують мирний план Франції щодо України за посередництва Пекіна.

Однак далеко не всі країни ЄС підтримують позицію Макрона щодо посередництва Китаю.

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