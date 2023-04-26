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Глава МИД назвал два главных принципа для посредничества между Украиной и РФ

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину было много попыток посредничества между странами. Однако лишь немногие увенчались успехом.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TG24.

"Мы считаем, что самая мудрая стратегия заключается в том, чтобы сосредоточиться на нескольких моментах. Россия не хочет мира, она хочет войны: важно, чтобы любые посреднические усилия основывались на идее, что Украина вернет свои территории. Второй принцип - не замораживать конфликт. Если эти два принципа будут соблюдаться, мы будем рады любой мирной инициативе", - заявил министр.

Напомним, что попытки президента Франции Эммануэля Макрона привлечь Китай в качестве посредника в войне России против Украины проваливаются. Заявления китайского дипломата нанесли еще один удар по стратегии французского лидера.

Кроме того, президент Франции просил Китай помочь приступить к переговорам между страной и Россией.

Добавим, что в Китае заявили, что поддерживают мирный план Франции по Украине при посредничестве Пекина.

Однако далеко не все страны ЕС поддерживают позицию Макрона по посредничеству Китая.

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