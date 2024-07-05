Глава МЗС Молдови: НАТО не порушує наш нейтралітет, це робить Росія

"Важливо зазначити, що впродовж 30 років співробітництва з НАТО в багатьох галузях Альянс завжди виходив і надалі буде виходити й поважати наш нейтралітет. Єдина країна, яка не поважає і порушує його, - це Російська Федерація", - зазначив Попшой.

Глава МЗС нагадав, що Москва у 1999 році взяла на себе міжнародні зобов'язання вивести з території Молдови свої війська, а також ліквідувати склади боєприпасів у Колбасні, але так і не зробила цього.

"Це і є пряме порушення нейтралітету Республіки Молдова", - наголосив міністр.

Водночас він зазначив, що Молдова залишиться нейтральною країною доти, доки це відповідає волі її народу.

"Більшість громадян вважає, що нейтралітет - це гарантія безпеки. На жаль, історія доводить на ділі, що найчастіше це не так. Але Республіка Молдова - демократична країна, і поки більшість громадян вважає, що нейтралітет є позитивним фактором для країни, цей формат збережеться", - запевнив Попшой.

Варто зазначити, що статус постійного нейтралітету Молдови прописаний в 11 статті Конституції. Він передбачає невступ до військово-політичних блоків і не допускає розміщення на території країни збройних сил інших держав.