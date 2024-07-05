Глава МИД Молдовы: НАТО не нарушает наш нейтралитет, это делает Россия

"Важно отметить, что в течение 30 лет сотрудничества с НАТО во многих отраслях Альянс всегда выходил и в дальнейшем будет выходить и уважать наш нейтралитет. Единственная страна, которая не уважает и нарушает его, - это Российская Федерация", - отметил Попшой.

Глава МИД напомнил, что Москва в 1999 году взяла на себя международные обязательства вывести с территории Молдовы свои войска, а также ликвидировать склады боеприпасов в Колбасне, но так и не сделала этого.

"Это и есть прямое нарушение нейтралитета Республики Молдова", - подчеркнул министр.

В то же время он отметил, что Молдова останется нейтральной страной, пока это соответствует воле ее народа.

"Большинство граждан считают, что нейтралитет - это гарантия безопасности. К сожалению, история доказывает на деле, что чаще всего это не так. Но Республика Молдова - демократическая страна, и пока большинство граждан считает, что нейтралитет является положительным фактором для страны, этот формат сохранится ", - заверил Попшой.

Следует отметить, что статус постоянного нейтралитета Молдовы прописан в 11 статье Конституции. Он предусматривает невступление в военно-политические блоки и не допускает размещения на территории страны вооруженных сил других государств.