Глава МЗС Люксембургу про політику Трампа: якщо ти слабкий, він тебе з'їсть

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель розповів, як розуміє торгівельну політику президента США Дональда Трампа. Він вважає, що американський президент "їсть слабких".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Якщо ти слабкий, він тебе з'їсть. А якщо ти не вестимеш переговори, він тебе уб'є. Він втрачає апетит до Європи. Ось як нам слід із ним поводитися: бути сильними, але єдиними. "Америка насамперед" не означає, що Америка одна, тому що Америці також потрібні партнери", - заявив Беттель.

За його словами, наслідки будь-якої торгової війни вдарять і по виборцях Трампа, а це навряд чи було б метою американського лідера.

Водночас Беттель спробував висловити оптимізм, адже він роками працював із Трампом "і вижив". І тому дипломат вважає, що Європа теж "виживе" і матиме сильну економіку, оскільки "нікому не вигідно намагатися послабити когось".

Однак підкреслив, що якщо Трамп виступить проти ЄС, блоку доведеться вжити заходів у відповідь і "захищатися".

Фінансові рішення Трампа

Президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким США вводять 25% мита на товари з Канади та Мексики, а також 10% мита на китайський імпорт.

У Білому домі наголошували, що такі тарифи діятимуть, "поки криза не пом'якшиться".

Однак вчора стало відомо, що Трамп підписав указ про призупинення введення мит на мексиканські товари. Водночас документ визнає зусилля Мексики щодо боротьби з нелегальною міграцією та наркотиками.

Крім того, Трамп поговорив і з прем'єром Канади Джастіном Трюдо. За підсумками розмови глава канадського уряду повідомив, що США призупинять введення мит проти Канади теж на 30 днів.