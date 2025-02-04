Глава МИД Люксембурга о политике Трампа: если ты слаб, он тебя съест
Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель рассказал, как понимает торговую политику президента США Дональда Трампа. Он считает, что американский президент "ест слабых".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Если ты слаб, он тебя съест. А если ты не будешь вести переговоры, он тебя убьет. Он теряет аппетит к Европе. Вот как нам следует с ним обращаться: быть сильными, но едиными. "Америка прежде всего" не означает, что Америка одна, потому что Америке также нужны партнеры", - заявил Беттель.
По его словам, последствия любой торговой войны ударят и по избирателям Трампа, а это вряд ли было бы целью американского лидера.
В то же время Беттель попытался выразить оптимизм, ведь он годами работал с Трампом "и выжил". И поэтому дипломат считает, что Европа тоже "выживет" и будет иметь сильную экономику, поскольку "никому не выгодно пытаться ослабить кого-то".
Однако подчеркнул, что если Трамп выступит против ЕС, блоку придется принять ответные меры и "защищаться".
Финансовые решения Трампа
Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США вводят 25% пошлины на товары из Канады и Мексики, а также 10% пошлины на китайский импорт.
В Белом доме отмечали, что такие тарифы будут действовать, "пока кризис не смягчится".
Однако вчера стало известно, что Трамп подписал указ о приостановлении введения пошлин на мексиканские товары. В то же время документ признает усилия Мексики по борьбе с нелегальной миграцией и наркотиками.
Кроме того, Трамп поговорил и с премьером Канады Джастином Трюдо. По итогам разговора глава канадского правительства сообщил, что США приостановят введение пошлин против Канады тоже на 30 дней.
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