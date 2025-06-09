Голова МЗС Литви розповів про дорогу до Києва: поїзд їхав через град ракет і дронів

"Сьогодні я перебуваю в Києві - місті, зраненому війною, але непохитному в дусі. Останніми тижнями Росія посилила ракетні та дронні удари, націлені на цивільну інфраструктуру, будинки і навіть лікарні. Сьогодні вранці наш поїзд був змушений проходити через град ракет і дронів, що обрушилися на міста Рівне та Дубно", - написав міністр.

Він також нагадав, що кілька днів тому через російський удар по Харкову загинули і були поранені десятки людей, зокрема діти. Голова МЗС звернув увагу, що такі атаки - не випадковості, а навмисні теракти, за допомогою яких РФ хоче зломити волю України.

"Але Україна стоїть твердо, захищаючи не тільки свою територію, а й принципи свободи і демократії в Європі. Фактично, Україна захищає Європу. Мир не буде досягнутий шляхом умиротворення. Світ має залишатися єдиним у підтримці України - військовій, економічній та політичній", - додав Будріс.