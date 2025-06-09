Глава МИД Литвы рассказал о дороге в Киев: поезд ехал через град ракет и дронов

"Сегодня я нахожусь в Киеве - городе, израненном войной, но непоколебимом в духе. В последние недели Россия усилила ракетные и дронные удары, нацеленные на гражданскую инфраструктуру, дома и даже больницы. Сегодня утром наш поезд был вынужден проходить через град ракет и дронов, обрушившихся на города Ровно и Дубно", - написал министр.

Он также напомнил, что несколько дней назад из-за российского удара по Харькову погибли и были ранены десятки людей, в том числе дети. Глава МИД обратил внимание, что такие атаки - не случайности, а преднамеренные теракты, при помощи которых РФ хочет сломить волю Украины.

"Но Украина стоит твердо, защищая не только свою территорию, но и принципы свободы и демократии в Европе. Фактически, Украина защищает Европу. Мир не будет достигнут путем умиротворения. Мир должен оставаться единым в поддержке Украины - военной, экономической и политической", - добавил Будрис.