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Глава МЗС Литви про контрнаступ ЗСУ: треба не гадати, а присвятити себе перемозі України

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Понеділок 24 квітня 2023 22:38
Глава МЗС Литви про контрнаступ ЗСУ: треба не гадати, а присвятити себе перемозі України Фото: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Не потрібно міркувати, коли Україна почне контрнаступ. Головне завдання Заходу - це взяти на себе зобов'язання щодо перемоги України і домагатися її.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на засіданні Ради із закордонних справ Європейського союзу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Литви.

"Немає необхідності міркувати про те, коли Україна зробить або не зробить контрнаступ. Усе, що нам потрібно зробити зараз, це взяти на себе зобов'язання щодо перемоги України і домагатися її", - заявив він.

Нагадаємо, глава ГУР МО Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна повідомив, що початок вирішальної битви між Україною та РФ є таємницею, проте ми до цього наближаємося.

Крім того, під час інтерв'ю USA Today Буданов заявив, що вирішальна битва між Росією та Україною буде цієї весни.

Додамо, що Буданов також заявляв, що цей рік може стати для України переможним. За його словами, українці зможуть порадіти добрим новинам у середині чи другій половині 2023 року.

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