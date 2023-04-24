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Глава МИД Литвы о контрнаступлении ВСУ: нужно не гадать, а посвятить себя победе Украины

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Понедельник 24 апреля 2023 22:38
Глава МИД Литвы о контрнаступлении ВСУ: нужно не гадать, а посвятить себя победе Украины Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Не нужно рассуждать когда Украина начнет контрнаступление. Главная задача Запада - это взять на себя обязательства по победе Украины и добиваться ее.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на заседании Совета по иностранным делам Европейского союза, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы.

"Нет необходимости рассуждать о том, когда Украина предпримет или не предпримет контрнаступление. Все, что нам нужно сделать сейчас, это взять на себя обязательства по победе Украины и добиваться ее", - заявил он.

Напомним, глава ГУР МО Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина сообщил, что начало решающей битвы между Украиной и РФ является тайной, однако мы к этому приближаемся.

Кроме того, во время интервью USA Today Буданов заявил, что решающая битва между Россией и Украиной будет этой весной.

Добавим, что также Буданов заявлял, что этот год может стать для Украины победным. По его словам, украинцы смогут порадоваться хорошим новостям в середине или второй половине 2023 года.

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