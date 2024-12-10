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Глава МИД Латвии оценила, может ли Россия сейчас начать войну с НАТО

Вторник 10 декабря 2024 21:04
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Глава МИД Латвии оценила, может ли Россия сейчас начать войну с НАТО Фото: Байба Браже, глава МИД Латвии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия, вероятно, не вторгнется сейчас в страну НАТО. Она истощена в связи с полномасштабной войной против Украины.

Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Вы спрашиваете, боюсь ли я, что Россия вторгнется в НАТО. Нет, я не думаю, что Россия пойдет на это, потому что это будет означать гораздо больше осложнений, чем уже есть в Украине", - отметила Браже.

Она напомнила, что Россия ежедневно теряет на войне против Украины более 2 тысяч солдат. А 600-700 тысяч убитых или тяжело раненных военных негативно влияют на экономику страны-агрессора.

"У России дела идут не очень хорошо, в том числе и в экономическом плане, поэтому у нас нет прямых военных угроз, но мы очень серьезно относимся к нашей обороне", - добавила министр.

Она также заверила, что Латвия будет работать с новой администрацией Дональда Трампа после его инаугурации. В частности, диалог будет с Марко Рубио, которого Трамп номинировал на должность государственного секретаря.

Угроза России для НАТО

Напомним, только несколько недель назад глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль, Россия уже в ближайшие годы может напасть на территорию НАТО.

В то же время он уточнил, что пока речь не идет о широкомасштабной войне. Москва может провести ограниченную операцию.

По его мнению, такой операцией может стать вторжение на норвежский арктический остров Шпицберген с целью "зачистки территории". Также под угрозой страны Балтии.

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