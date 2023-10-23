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Глава МЗС Китаю відвідає Вашингтон для підготовки зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна, - WSJ

Понеділок 23 жовтня 2023 17:45
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Глава МЗС Китаю відвідає Вашингтон для підготовки зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна, - WSJ Фото: Ван І, глава МЗС Китаю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ Китаю Ван І вже цього тижня може відвідати Вашингтон. Це необхідно для підготовки зустрічі китайського лідера Сі Цзіньпіна та президента США Джо Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами джерел видання, міністр закордонних справ Китаю зустрінеться зі своїм американським колегою Ентоні Блінкеном, щоб "підготуватись до зустрічі лідерів двох держав".

При цьому, як зазначає WSJ, цього тижня делегація китайських бізнесменів, культурних та спортивних діячів прибуде до Нью-Йорка для участі у низці публічних заходів.

Державний департамент США відмовився коментувати журналістам візит глави МЗС Китаю. Водночас посольство КНР у Вашингтоні заявило, що не може обговорювати порядок денний.

Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Сі Цзіньпін може у листопаді приїхати до Сан-Франциско на саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Він пройде з 11 до 17 листопада. Очікується, що під час заходу глава КНР проведе зустріч з президентом США Джо Байденом.

Пізніше зустріч з китайським лідером допустив і сам Байден. Але він наголосив, що її ще не призначили.

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