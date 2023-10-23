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Глава МИД Китая посетит Вашингтон для подготовки встречи Байдена и Си Цзиньпина, - WSJ

Понедельник 23 октября 2023 17:45
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Глава МИД Китая посетит Вашингтон для подготовки встречи Байдена и Си Цзиньпина, - WSJ Фото: Ван И, глава МИД Китая (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Китая Ван И уже на этой неделе может посетить Вашингтон. Это необходимо для подготовки встречи китайского лидера Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам источников издания, министр иностранных дел Китая встретится со своим американским коллегой Энтони Блинкеном, чтобы "подготовиться к встрече лидеров двух государств".

При этом, как отмечает WSJ, на этой неделе делегация китайских бизнесменов, культурных и спортивных деятелей прибудет в Нью-Йорк для участия в ряде публичных мероприятий.

Государственный департамент США отказался комментировать журналистам визит главы МИД Китая. В то же время посольство КНР в Вашингтоне заявило, что не может обсуждать повестку дня.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Си Цзиньпин может в ноябре приехать в Сан-Франциско на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Он пройдет с 11 по 17 ноября. Ожидается, что в ходе мероприятия глава КНР проведет встречу с президентом США Джо Байденом.

Позже встречу с китайским лидером допустил и сам Байден. Но он отметил, что ее еще не назначили.

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