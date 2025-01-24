Глава МЗС Китаю переговорив з новим держсекретарем США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ Китаю.

Сьогодні, 24 січня, міністр закордонних справ Китаю провів телефонну розмову з новим держсекретарем США.

Ван І згадав, що президент Китаю Сі Цзіньпін минулої п'ятниці провів важливу телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом і досяг низки консенсусів.

Міністр також сказав, що глави двох держав визначили напрямок і задали тон китайсько-американським відносинам. Команди з обох сторін повинні реалізувати важливий консенсус, досягнутий двома главами держав, а саме:

підтримувати спілкування,

врегулювати розбіжності,

розширювати співпрацю,

сприяти стабільному, здоровому та сталому розвитку китайсько-американських відносин відповідно до принципів взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці,

знайти правильний шлях для Китаю та Сполучених Штатів.

Водночас глава МЗС Китаю детально висвітлив принципову позицію його країни щодо тайванського питання та попросив Сполучені Штати поводитися з ним обережно. Ван I підкреслив, що Тайвань був частиною території Китаю з давніх часів, і наголосив, що Пекін ніколи не дозволить відокремити Тайвань від Китаю.