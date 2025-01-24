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Глава МЗС Китаю переговорив з новим держсекретарем США

Китай, П'ятниця 24 січня 2025 18:16
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Глава МЗС Китаю переговорив з новим держсекретарем США Фото: глава МЗС Китаю Ван І (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Глава МЗС Китаю Ван I провів телефонну розмову з новим держсекретарем США Марко Рубіо. Темою обговорення стали важливі питання розвитку китайсько-американських відносин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ Китаю.

Сьогодні, 24 січня, міністр закордонних справ Китаю провів телефонну розмову з новим держсекретарем США.

Ван І згадав, що президент Китаю Сі Цзіньпін минулої п'ятниці провів важливу телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом і досяг низки консенсусів.

Міністр також сказав, що глави двох держав визначили напрямок і задали тон китайсько-американським відносинам. Команди з обох сторін повинні реалізувати важливий консенсус, досягнутий двома главами держав, а саме:

  • підтримувати спілкування,
  • врегулювати розбіжності,
  • розширювати співпрацю,
  • сприяти стабільному, здоровому та сталому розвитку китайсько-американських відносин відповідно до принципів взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці,
  • знайти правильний шлях для Китаю та Сполучених Штатів.

Водночас глава МЗС Китаю детально висвітлив принципову позицію його країни щодо тайванського питання та попросив Сполучені Штати поводитися з ним обережно. Ван I підкреслив, що Тайвань був частиною території Китаю з давніх часів, і наголосив, що Пекін ніколи не дозволить відокремити Тайвань від Китаю.

Рубіо сказав, що Сполучені Штати та Китай є двома великими країнами, а американо-китайські відносини є найважливішими двосторонніми відносинами у 21 столітті. Він наголосив, що саме вони "визначатимуть майбутнє світу".

Зауважимо, що вчора, під час виступу у Давосі президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на допомогу Китаю для завершення війни РФ проти України. Він згадав, що минулого тижня провів телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном, яку ініціював саме китайський лідер.

В Китаї відповіли Трампу та зауважили, що Пекін вітає наміри американського президента завершити "українську кризу".

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