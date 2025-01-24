Глава МЗС Китаю переговорив з новим держсекретарем США
Глава МЗС Китаю Ван I провів телефонну розмову з новим держсекретарем США Марко Рубіо. Темою обговорення стали важливі питання розвитку китайсько-американських відносин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ Китаю.
Сьогодні, 24 січня, міністр закордонних справ Китаю провів телефонну розмову з новим держсекретарем США.
Ван І згадав, що президент Китаю Сі Цзіньпін минулої п'ятниці провів важливу телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом і досяг низки консенсусів.
Міністр також сказав, що глави двох держав визначили напрямок і задали тон китайсько-американським відносинам. Команди з обох сторін повинні реалізувати важливий консенсус, досягнутий двома главами держав, а саме:
- підтримувати спілкування,
- врегулювати розбіжності,
- розширювати співпрацю,
- сприяти стабільному, здоровому та сталому розвитку китайсько-американських відносин відповідно до принципів взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці,
- знайти правильний шлях для Китаю та Сполучених Штатів.
Водночас глава МЗС Китаю детально висвітлив принципову позицію його країни щодо тайванського питання та попросив Сполучені Штати поводитися з ним обережно. Ван I підкреслив, що Тайвань був частиною території Китаю з давніх часів, і наголосив, що Пекін ніколи не дозволить відокремити Тайвань від Китаю.
Рубіо сказав, що Сполучені Штати та Китай є двома великими країнами, а американо-китайські відносини є найважливішими двосторонніми відносинами у 21 столітті. Він наголосив, що саме вони "визначатимуть майбутнє світу".
Зауважимо, що вчора, під час виступу у Давосі президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на допомогу Китаю для завершення війни РФ проти України. Він згадав, що минулого тижня провів телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном, яку ініціював саме китайський лідер.
В Китаї відповіли Трампу та зауважили, що Пекін вітає наміри американського президента завершити "українську кризу".
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