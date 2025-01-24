Глава МИД Китая переговорил с новым госсекретарем США
Глава МИД Китая Ван И провел телефонный разговор с новым госсекретарем США Марко Рубио. Темой обсуждения стали важные вопросы развития китайско-американских отношений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Китая.
Сегодня, 24 января, министр иностранных дел Китая провел телефонный разговор с новым госсекретарем США.
Ван И упомянул, что президент Китая Си Цзиньпин в прошлую пятницу провел важный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и достиг ряда консенсусов.
Министр также сказал, что главы двух государств определили направление и задали тон китайско-американским отношениям. Команды с обеих сторон должны реализовать важный консенсус, достигнутый двумя главами государств, а именно:
- поддерживать общение,
- урегулировать разногласия,
- расширять сотрудничество,
- способствовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества,
- найти правильный путь для Китая и Соединенных Штатов.
В то же время глава МИД Китая подробно осветил принципиальную позицию его страны по тайваньскому вопросу и попросил Соединенные Штаты обращаться с ним осторожно. Ван I подчеркнул, что Тайвань был частью территории Китая с давних времен, и подчеркнул, что Пекин никогда не позволит отделить Тайвань от Китая.
Рубио сказал, что Соединенные Штаты и Китай являются двумя великими странами, а американо-китайские отношения являются важнейшими двусторонними отношениями в 21 веке. Он подчеркнул, что именно они "будут определять будущее мира".
Заметим, что вчера, во время выступления в Давосе президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на помощь Китая для завершения войны РФ против Украины. Он вспомнил, что на прошлой неделе провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, который инициировал именно китайский лидер.
В Китае ответили Трампу и отметили, что Пекин приветствует намерения американского президента завершить "украинский кризис".
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