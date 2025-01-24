Глава МИД Китая переговорил с новым госсекретарем США

Глава МИД Китая Ван И провел телефонный разговор с новым госсекретарем США Марко Рубио. Темой обсуждения стали важные вопросы развития китайско-американских отношений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Китая.

Сегодня, 24 января, министр иностранных дел Китая провел телефонный разговор с новым госсекретарем США.

Ван И упомянул, что президент Китая Си Цзиньпин в прошлую пятницу провел важный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и достиг ряда консенсусов.

Министр также сказал, что главы двух государств определили направление и задали тон китайско-американским отношениям. Команды с обеих сторон должны реализовать важный консенсус, достигнутый двумя главами государств, а именно:

поддерживать общение,

урегулировать разногласия,

расширять сотрудничество,

способствовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества,

найти правильный путь для Китая и Соединенных Штатов.

В то же время глава МИД Китая подробно осветил принципиальную позицию его страны по тайваньскому вопросу и попросил Соединенные Штаты обращаться с ним осторожно. Ван I подчеркнул, что Тайвань был частью территории Китая с давних времен, и подчеркнул, что Пекин никогда не позволит отделить Тайвань от Китая.