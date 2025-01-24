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Глава МИД Китая переговорил с новым госсекретарем США

Китай, Пятница 24 января 2025 18:16
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Глава МИД Китая переговорил с новым госсекретарем США Фото: глава МИД Китая Ван И (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Глава МИД Китая Ван И провел телефонный разговор с новым госсекретарем США Марко Рубио. Темой обсуждения стали важные вопросы развития китайско-американских отношений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Китая.

Сегодня, 24 января, министр иностранных дел Китая провел телефонный разговор с новым госсекретарем США.

Ван И упомянул, что президент Китая Си Цзиньпин в прошлую пятницу провел важный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и достиг ряда консенсусов.

Министр также сказал, что главы двух государств определили направление и задали тон китайско-американским отношениям. Команды с обеих сторон должны реализовать важный консенсус, достигнутый двумя главами государств, а именно:

  • поддерживать общение,
  • урегулировать разногласия,
  • расширять сотрудничество,
  • способствовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества,
  • найти правильный путь для Китая и Соединенных Штатов.

В то же время глава МИД Китая подробно осветил принципиальную позицию его страны по тайваньскому вопросу и попросил Соединенные Штаты обращаться с ним осторожно. Ван I подчеркнул, что Тайвань был частью территории Китая с давних времен, и подчеркнул, что Пекин никогда не позволит отделить Тайвань от Китая.

Рубио сказал, что Соединенные Штаты и Китай являются двумя великими странами, а американо-китайские отношения являются важнейшими двусторонними отношениями в 21 веке. Он подчеркнул, что именно они "будут определять будущее мира".

Заметим, что вчера, во время выступления в Давосе президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на помощь Китая для завершения войны РФ против Украины. Он вспомнил, что на прошлой неделе провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, который инициировал именно китайский лидер.

В Китае ответили Трампу и отметили, что Пекин приветствует намерения американского президента завершить "украинский кризис".

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