Глава МЗС Ізраїлю зустрівся у Києві з керівниками медичної місії FRIDA

Як відомо, місія FRIDA з перших днів початку бойових дій місія FRIDA перебувають у найгарячіших точках, забезпечуючи медичною та гуманітарною допомогою найнезахищеніші верстви українського суспільства - інвалідів, дітей, людей похилого віку.

"Вже здійснюється навчання українських лікарів у клініках Ізраїлю, найближчим часом розпочнеться приїзд до України ізраїльських професорів світового рівня", - зазначив Роман Гольдман.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писала, що міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен 16 лютого прибув до Києва. Це перший візит ізраїльського високопосадовця до України з початку повномасштабної війни.

Раніше Коен заявив, що Ізраїль розширить гуманітарну допомогу Україні та продовжить підтримувати євреїв у нашій країні.