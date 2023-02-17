RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава МИД Израиля встретился в Киеве с руководителями медицинской миссии FRIDA

Фото: глава МИД Израиля встретился в Киеве с идеологами медицинской миссии FRIDA (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в рамках своего визита в Украину встретился в Киеве с Романом Гольдманом и Марком Невяжским, идеологами и основателями медицинской миссии FRIDA Israel-Ukraine.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение миссии.

Как известно, миссия FRIDA с первых дней начала боевых действий миссия FRIDA находятся в самых горячих точках, обеспечивая медицинской и гуманитарной помощью самые незащищенные слои украинского общества - инвалидов, детей, пожилых людей.

"Уже осуществляется обучение украинских врачей в клиниках Израиля, в ближайшее время начнется приезд в Украину израильских профессоров мирового уровня", - отметил Роман Гольдман.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Израиля Эли Коэн 16 февраля прибыл в Киев. Это первый визит израильского высокопоставленного чиновника в Украину с начала полномасштабной войны.

Ранее Коэн заявил, что Израиль расширит гуманитарную помощь Украине и продолжит поддерживать евреев в нашей стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гуманитарная помощь