Голова МЗС Ізраїлю Саар прибув до Києва

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар у вівторок, 22 липня, прибув до Києва. У нього заплановані зустрічі з українськими чиновниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Ізраїлю в Україні Михайла Бродського в Telegram і The Times of Israel .

"Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар прибув з офіційним візитом до Києва", - написав він.

За словами Бродського, Саар має зустрітися з українським керівництвом і з єврейською громадою.

При цьому посол не розкрив деталі про те, з якими саме українськими чиновниками зустрічатиметься глава МЗС.

Неназваний український дипломат розповів The Times of Israel, що Саар має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, заступником голови українського парламенту.

Він також відвідає меморіал Бабин Яр, де під час Другої світової війни нацистські війська розстріляли понад 33 000 євреїв.